Più collegamenti ferroviari, ma non per tutti: "La Regione ignora il Cilento" Duro atto d'accusa del presidente della commissione Aree Interne, Michele Cammarano

"Dallo scorso 23 aprile Trenitalia, in accordo con la Regione Campania, ha potenziato con 20 nuovi collegamenti e 15 mila posti in più, alcune tratte regionali in occasione delle festività legate al ponte del 25 aprile e del 1 maggio. Nel potenziamento, però, la società del Gruppo Fs ha dimenticato completamente l’area a sud di Salerno, ovvero il Cilento ed il Golfo di Policastro. Penalizzare un territorio ad alta vocazione turistica è incomprensibile e scriteriato". E' l'accusa lanciata dal consigliere regionale 5 Stelle, e presidente della commissione Aree Interne, Michele Cammarano.

"Rafforzare i collegamenti sarebbe, invece, una buona opportunità per mettere in pratica anche nella provincia di Salerno nuove politiche di mobilità sostenibile grazie alle quali con un investimento minimo sarebbe possibile decongestionare in precisi periodi dell'anno le direttrici più affollate - attacca l'esponente politico salernitano -. Rispetto a quanto accade in Europa, il trasporto pubblico nella nostra regione è fortemente deficitario e paga la scarsa programmazione in un settore che, oltre a migliorare la qualità di vita di pendolari e viaggiatori, dovrebbe contribuire a tutelare il nostro delicato e prezioso ecosistema", conclude il presidente della commissione.