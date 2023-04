Parco Nazionale del Cilento, i complimenti di Iannone al nuovo presidente "Buon lavoro a Giuseppe Coccorullo, sono certo che sarà la persona che il territorio aspettava"

“Complimenti e buon lavoro a Giuseppe Coccorullo. Sono sicuro che sarà un ottimo presidente per il Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano, lo conosco ormai da 30 anni e sono certo che la sua sarà la persona che il territorio aspettava”, a dirlo il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano.

“Giuseppe è un uomo semplice, coerente ma anche generoso e concreto. Credo – continua Iannone - che formerà una squadra nella quale non si può prescindere da Marcello Feola che ringrazio per quello che ha fatto in questi mesi da commissario. Insieme ai sindaci del Parco sarà possibile scrivere una nuova storia, di vera liberazione e valorizzazione del territorio. È possibile tutelare l’ambiente senza bloccare lo sviluppo. Anche nella parte Sud della Provincia arriva il cambiamento del Governo Meloni. Grazie al Ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e al Sottosegretario con delega ai Parchi Nazionali Claudio Barbaro”.