Dialisi, Tommasetti: "Pazienti fragili penalizzati, interrogazione a De Luca" Affondo del consigliere regionale della Lega

“L’assistenza ai pazienti dializzati è messa a serio rischio dall’ultimo provvedimento della Regione Campania”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega della Campania, che presenta un’interrogazione sugli effetti della delibera n. 189 del 19 aprile 2023, con cui si passa da un minimo di 3 infermieri per 9 pazienti (rapporto di 1 a 3), come accade nel resto d’Italia, addirittura ad un rapporto di 1 infermiere ogni 5 pazienti.

L’atto della Giunta Regionale ha modificato i requisiti autorizzativi e di accreditamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale. «Le conseguenze della delibera sono negative, come dimostrano le enormi perplessità che ha destato tra le sigle sindacali – accusa Tommasetti – In primis perché rende più precaria l’assistenza ai pazienti più fragili colpiti da insufficienza renale e altre patologie che richiedono quel tipo di cure. Le strutture, che erogano le prestazioni, peraltro possono ridurre il personale infermieristico in servizio”.

Il consigliere regionale lancia l’allarme: “La decisione è stata assunta ascoltando esclusivamente le associazioni di categoria delle strutture che erogano le prestazioni, escludendo di fatto quelle di pazienti e lavoratori. Ho deciso così di interrogare il

Presidente De Luca per capire quali misure saranno adottate per mantenere gli standard minimi, in quanto già con la precedente dotazione di personale era difficile garantire un’assistenza di qualità”.