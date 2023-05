Ballottaggio a Scafati, Aliberti torna sindaco: "Sarò Pasquale per tutti" Superato il candidato Corrado Scarlato. Aliberti vestità per la terza volta la fascia tricolore

Pasquale Aliberti torna sindaco di Scafati. Il candidato sindaco espressione di Forza Italia (appoggiato anche da Noi Moderati, Lega e quattro liste civiche) è stato eletto primo cittadino al secondo turno con oltre il 51% delle preferenze. Il suo avversario Corrado Scarlato (civico, ma appoggiato al secondo turno anche dai candidati di PD-M5S-AVS Michele Grimaldi e dal civico Francesco Carotenuto) si attesta intorno al 48%. Sono poco più di 1000 i voti di differenza tra i due candidati ottenuti al ballottaggio.

Aliberti vestità per la terza volta la fascia tricolore della città. Al primo turno elettorale del 14 e 15 maggio Aliberti aveva ottenuto il 40,98%. Mentre Scarlato si era fermato al 27,3%.

Il neo eletto sindaco via social: "Sarò Pasquale per tutti, anche per gli avversari"

"Sarò "Pasquale" per tutti: per il popolo scafatese e anche per i miei più acerrimi avversari. - ha scritto via social il neo eletto primo cittadino - Voglio un sindacato condiviso con gli uomini e le donne che cercano la rinascita di questo Paese, nella consapevolezza che noi abbiamo la responsabilità del governo della Città e che gli altri devono essere messi tutti nella condizione di poter partecipare ad un sogno che ci appartiene. Quel sogno che va oltre l'invidia, l'odio, la violenza, l'ideologia perché tutti abbiamo il desiderio di tornare, con i sentimenti dell'amore ad essere orgogliosi di Scafati per poter gridare "noi siamo scafatesi" ".