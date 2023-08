"L'Italia torna vincente", il tour di Fratelli d'Italia fa tappa nel Cilento Lunedì doppio appuntamento a Capaccio Paestum ed Agropoli per illustrare i risultati del Governo

Continua il tour, promosso dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia, nelle principali città e località turistiche della provincia di Salerno per la campagna nazionale “Con il governo Meloni l’Italia torna vincente”: lunedì 21 agosto a Capaccio Paestum, presso il Lido Paestum in via C. Colombo, dalle 16 alle 19 e ad Agropoli, Lungomare San Marco, dalle 17:30 alle 20:30.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino, ricorda che “attraverso dei pieghevoli, che verranno distribuiti a turisti, bagnanti e abitanti del luogo, Fratelli d’Italia rende noti i primi risultati e le riforme più significative del governo Meloni, a meno di un anno dal suo insediamento”. “La campagna - continua Gambino - che ha già visto i primi due appuntamenti a Vietri sul Mare e a Palinuro, continuerà lungo tutto il mese di agosto e vedrà impegnati esponenti nazionali e locali del partito nei principali luoghi di villeggiatura”.