Baronissi, De Luca avvia i lavori della scuola di Sava e attacca il Governo «La Campania si ritrova spesso a combattere da sola ma andiamo avanti nella nostra battaglia»

Con un finanziamento regionale di 4.5 milioni di euro, a Baronissi sarà realizzata una nuova scuola nella frazione di Sava. L'istituto era stato chiuso negli anni scorsi per problemi legati alla vulnerabilità sismica. La Regione Campania ha finanziato il progetto di ricostruzione dell'edificio che dovrà essere prima demolito. Il governatore Vincenzo De Luca ha fatto tappa questa mattina a Baronissi per evidenziare l'impegno mantenuto da parte di Palazzo Santa Lucia.

Ma la tappa nella Valle dell'Irno è stata anche l'occasione, per il governatore della Campania, per lanciare nuove accuse al Governo nazionale. «In questi anni le Politiche di coesione, come si chiamavano una volta cioè le politiche per investimenti destinati a recuperare il divario Nord-Sud, sono praticamente scomparse. Ancora in queste ore stiamo combattendo con le unghie e con i denti per fare arrivare nel Sud fondi che la legge dello Stato destina al Sud per l'80%. Mi riferisco ai Fondi sviluppo e coesione; la Regione Campania dovrebbe ricevere quasi 6 miliardi di euro di fondi sviluppo e coesione, che servono non alla Regione, ma anche alla Regione, per fare in modo di dare una mano a 500 Comuni della Campania per le opere di viabilità, di messa in sicurezza del territorio, per i Campi Flegrei, per il recupero di beni storico-artistici, per il recupero delle chiese. Insomma, uno dei quei capitoli finanziari che servono a dare respiro al Sud», ha tuonato il presidente della giunta regionale. «Da un anno e mezzo non arriva un euro. È una vergogna. Bisogna combattere. Non ci regaleranno nulla. Da questo punto di vista, la Campania è all'avanguardia e spesso si ritrova a combattere da sola, ma non abbiamo timore e andiamo avanti nella nostra battaglia».