Pensioni del Trasporto Pubblico, senatrice Anna Bilotti presenta interrogazione "Urgenti correzioni e riconoscimento arretrati"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti ha presentato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito alla questione critica relativa al calcolo delle pensioni per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.



L’interrogazione si concentra sull’aliquota pensionistica applicata sulla retribuzione pensionabile del lavoratore per calcolare l’importo della pensione.



Fonti di stampa riportano che invece di utilizzare l’aliquota del 2,5% per i contributi versati fino al 1995, come previsto dalle norme vigenti, sarebbe stata applicata l’aliquota del 2%. Questo avrebbe portato i lavoratori ad incassare cifre inferiori rispetto a quanto avrebbero dovuto ricevere secondo le disposizioni originali.



Nell’interrogazione si sollecita il Ministro a prendere provvedimenti urgenti per verificare e, se necessario, correggere gli errori nei calcoli pensionistici, assicurando che i lavoratori interessati ricevano gli arretrati.



"La corretta applicazione delle aliquote pensionistiche per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico è cruciale” sottolinea la senatrice Bilotti, che aggiunge: “È imperativo che i diritti pensionistici siano calcolati e erogati correttamente, rispettando le normative vigenti. Questa situazione richiede un'azione immediata per correggere gli errori e garantire che tutti i lavoratori ricevano le prestazioni che meritano, riflettendo il vero valore dei loro anni di servizio e contributo".