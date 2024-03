Noi Moderati, Morena responsabile dipartimento Sviluppo dell’entroterra "Dobbiamo mettere in campo politiche di sviluppo per i singoli comuni"

Il segretario provinciale di Noi Moderati Salerno Luigi Cerruti ha conferito l’incarico di Responsabile del dipartimento provinciale Sviluppo delle realtà dell'entroterra a forte vocazione turistica Gianluigi Morena. “La provincia di Salerno è un importante e vasto territorio, diversi i comuni a vocazione turistica su cui bisogna puntare per la loro valorizzazione.

Dobbiamo mettere in campo politiche di sviluppo per i singoli comuni per fare del turismo un importante volano economico e, di pari passo, fronteggiare lo spopolamento di aree preziose che rischiano però di essere dimenticate - ha dichiarato Gianluigi Morena - Voglio ringraziare il segretario provinciale Luigi Cerruti per la nomina, tutto il direttivo del territorio del Vallo di Diano e Tanagro, e un grazie alla compagine del partito Noi moderati di Salerno”. Per il segretario Cerruti si tratta di “un settore fondamentale che non può essere messo all’angolo ma, anzi, ha bisogno di tornare al centro dell’agenda politica locale. Per queste ragioni, grazie alle sue specifiche peculiarità, evidenziate anche dal direttivo del territorio del Vallo di Diano e Tanagro, ho provveduto a nominare il sig. Gianluigi Morena, certo che saprà fin da subito impreziosire con il suo lavoro di dipartimento, la compagine del partito Noi moderati Salerno”.