Narco test per i politici, Tommasetti: "Appoggio la proposta di Gratteri" "Rappresenta un segnale importante nella battaglia contro l’uso di sostanze stupefacenti"

“Sul narco test per i politici concordo con il Procuratore Gratteri”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega.

“L’idea di sottoporsi agli esami antidroga è opportuna e rappresenta un segnale importante nella battaglia contro l’uso di sostanze stupefacenti. Siamo da sempre dalla parte della legalità e non possiamo che accogliere con favore la proposta del Procuratore capo di Napoli, peraltro già promossa dal deputato della Lega Gianpiero Zinzi. Una pratica che, per quanto ci riguarda, dovrebbe diventare una prassi istituzionale. I cittadini chiedono prese di posizioni chiare e la politica è chiamata a rispondere”.