Europee, Vietri: "Meloni in campo è una buona notizia per l’Italia" "C'è la volontà di riportare il Paese al primo posto anche nell’agenda politica europea"

“La candidatura del Presidente Giorgia Meloni è una buona notizia non solo per il nostro partito ma per l’Italia. Più forte sarà il consenso per FdI, grazie alla presenza come capolista della nostra leader, più riusciremo ad incidere come Nazione sul futuro dell’Europa”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, presente alla Conferenza Programmatica di Pescara, commentando l’annuncio della candidatura del Premier alle elezioni europee di giugno. “Questa è l’ennesima dimostrazione della coerenza politica e dell’impegno del Presidente Meloni nel voler riportare gli interessi dell’Italia al primo posto anche nell’agenda politica europea. Noi, come sempre, saremo al suo fianco e la sosterremo, insieme agli altri candidati, con tutta la determinazione e l’entusiasmo di sempre” conclude Vietri.