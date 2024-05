M5S, Villani: "Pronti a presentare i candidati per le elezioni europee" "Guardando all'Europa come una fonte di opportunità"

“In vista delle imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno, il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno si prepara a presentare i suoi candidati per rappresentare con vigore e determinazione gli interessi della comunità locale. Ad affiancare Felicia Gaudiano ci sarà il Prof. Maurizio Sibilio, Ordinario di Pedagogia e Prorettore dell'Università di Salerno che è stato scelto direttamente dal Presidente Giuseppe Conte per figurare nel listino della circoscrizione Sud. La sua competenza accademica e la sua profonda conoscenza del territorio saranno un valore aggiunto nella promozione degli interessi del nostro territorio a livello europeo. Insieme a lui, la già Senatrice Felicia Gaudiano, figura di riferimento nel panorama politico locale, si candida dopo il prezioso lavoro che ha portato al finanziamento di ben 50 milioni di euro destinati alla riapertura dell'aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Questo risultato tangibile è il frutto di un impegno costante e determinato a favore dello sviluppo infrastrutturale della nostra provincia”.

“Guardando all'Europa come una fonte di opportunità, il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno sottolinea l'importanza di saper utilizzare in modo efficace le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. È cruciale ricordare che l'Italia è uno Stato contributore netto dell’UE; pertanto, è fondamentale investire questi fondi in progetti mirati e oculati che possano realmente beneficiare la comunità locale. La candidatura del Prof. Sibilio e della già Senatrice Felicia Gaudiano rappresenta un'impostazione orientata al cambiamento e allo sviluppo sostenibile. Il Movimento 5 Stelle crede che la loro leadership possa portare una ventata di novità e una politica attiva e lungimirante che valorizzi le risorse del territorio e conduca verso un futuro migliore per tutti”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.