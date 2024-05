Degrado a Salerno in via Moscani, Celano: situazione insostenibile "Si richiede un intervento tempestivo dell'amministrazione"

"Vi segnalo lo stato di totale degrado ed abbandono in cui versa via Moscani, si segnala, in particolare, che i terreni presenti hanno assunto ormai le sembianze di una foresta con erba alta ed incolta", a denunciarlo con una lettera indirizzata al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e all'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella è il consigliere comunale e capogruppo di Fi Roberto Celano che continua: "Ciò comporta la presenza di animali (ratti, blatte e serpenti) che vengono sovente rinvenuti dai residenti nei pressi delle proprie dimore. La situazione è, pertanto,insostenibile anche sotto l’aspetto igienico sanitario. Si richiede, dunque, un tempestivo diretto intervento dell’Amministrazione

comunale, nel caso in cui i terreni rientrassero nel patrimonio dell’Ente o di procedere a diffidare i proprietari ad adempiere qualora si trattasse di proprietà privata.

Nel caso in cui i privati non dovessero ottemperare l’Ente dovrebbe immediatamente provvedere in danno".