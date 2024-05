Autonomia differenziata, Zes e terzo mandato: Rosato rinsalda l'asse con De Luca Il vicepresidente nazionale di Azione di Calenda ha fatto tappa a Salerno

"Il terzo mandato per De Luca è un tema di scontro con cui si nascondono i veri problemi. Invece di occuparsi del rapporto tra Regione-Stato, la destra si occupa del terzo mandato e quindi si costruisce tutto con una lotta personale a De Luca. Per noi non è un problema il terzo mandato, non deve essere un vincolo. Da questo punto di vista, se ci saranno le condizioni, noi lo sosterremo. Se il governo si metterà di traverso, sarà difficile". Parola del vicepresidente nazionale di Azione, Ettore Rosato, a margine dell'incontro presso la sede del partito alla Galleria Capitol di Salerno.

Con il presidente il rapporto è solido, testimoniato anche dal giudizio sull'attività a Palazzo Santa Lucia: "Credo che De Luca abbia saputo fare molte cose. Ci sono anche cose su cui noi rileviamo delle deficenze da colmare ma questo succede in qualsiasi maggioranza di governo. La politica non funziona vedendo tutto buono o cattivo".

Convergenza anche sui temi, a cominciare dalla riforma dell'autonomia differenziata: "L'autonomia differenziata è un grande spot elettorale che Salvini usa al Nord. Venendo qui propone il Ponte sullo Stretto. Lui dice 'ma siamo pari'. Da una parte l'autonomia differenziata e dall'altra parte il Ponte. Mi sembra che stia facendo di tutto per danneggiare questo territorio", ha aggiunto Rosato.