Bilotti M5S, consenso esplicito: c'è ancora molto da fare "Siamo noi chiamate a disegnare i confini in un'epoca di grandi cambiamenti"

«C'è tanto da fare sul tema del consenso esplicito». Lo ha affermato la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti durante il suo intervento a "Unite. Verso un nuovo genere di politica", evento promosso dal Comitato Politiche di genere e Diritti civili del M5s per affrontare il tema della violenza sessuale e del consenso esplicito. «Siamo noi donne le prime e dover avere l'ambizione di scrivere le regole che ci facciano sentire pienamente tutelate e al sicuro. Siamo noi chiamate a disegnare i confini in un'epoca di grandi cambiamenti in tema di relazioni tra le persone, genitorialità e sessualità. È così - ha concluso Bilotti - che troveremo la forza di portare avanti le nostre idee e i nostri diritti verso un'azione politica equilibrata e moderna».