Sport, Iannone: "Salerno maglia nera per le aree dedicate ai giovani" La classifica del Sole 24 ore attribuisce un altro triste primato alla politica di De Luca

“La classifica del Sole 24 ore attribuisce un altro triste primato alla politica di De Luca & Compagni del Pd: Salerno è ultima per aree sportive dedicate ai giovani di un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. E’ questo il fallimento completo di un deluchismo che fortunatamente volge al termine ma lascia macerie sociali. Lo sport è entrato in Costituzione grazie alla mia legge che lo ha inserito all’articolo 33 ma questa è la foto che anni di amministrazioni Pd lasciano in alcune aree della Nazione e in particolare del Mezzogiorno. Passano il tempo ad attaccare il Governo sull’autonomia differenziata che non c’è per coprire la loro incapacità di un trentennio. Dovrebbero vergognarsi e non blaterare”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.