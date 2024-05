Offese a Meloni, Iannone: "De Luca ha un insulto per tutti" "Comportamento istituzionale vergognoso e senza precedenti"

“Negli anni De Luca ha rivolto insulti a tutti con un comportamento istituzionale vergognoso e senza precedenti. Una barbarie di cui si è reso protagonista assoluto e il Presidente Meloni gli ha risposto per le rime. Dalle nostre parti, in Campania, si dice che chi si offende è fetente ma chi offende è ancora più fetente.” Lo dichiara il senatore salernitano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.