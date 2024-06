Amministrative, battuto il quorum: cinque sindaci salernitani già eletti Superata la soglia del 40% di votanti a Ottati, Bellosguardo, Omignano, Casalbuono e Cuccaro Vetere

In provincia di Salerno, ad urne ancora aperte, ci sono già cinque sindaci certi della vittoria. È accaduto in alcuni dei 10 comuni dove è presente un solo aspirante primo cittadino con la lista a lui collegata. Ieri sera era stato Elio Guadagno a stappare lo spumante che aveva in frigo per la riconferma alla guida di Ottati. Nel comune cilentano il quorum del 40% è stato superato già ieri sera (l'affluenza alle 23 era del 41,55%), consentendo a Guadagno di far festa.

Alle 12 di oggi, invece, dopo la seconda rilevazione delle percentuali di voto, hanno avuto la conferma dell'elezione Geppino Parente a Bellosguardo, Raffaele Mondelli ad Omignano, Attilio Romano a Casalbuono e Simone Valiante a Cuccaro Vetere.

È ancora corsa contro il quorum, invece, a Caggiano, Caselle in Pittari, Gioi, San Pietro al Tanagro e Ottati dove non è stata raggiunta la soglia del 40% di votanti.