Elezioni, nel Salernitano non tirano neanche le Amministrative: cala l'affluenza Nei grandi comuni di registra un -20% rispetto a 5 anni fa. Record negativo a Castelnuovo di Conza

È in forte calo l'affluenza elettorale anche nei principali comuni salernitani nei quali, oltre che per le Europee, si vota anche per il rinnovo dei Consigli comunali.

Nelle città superiori ai 15mila abitanti – e per le quali c'è la possibilità di affrontare un secondo turno -, il dato dei votanti è molto più basso rispetto a quello di cinque anni fa. Quasi ovunque si registra un calo del 20%, dato preoccupante e che conferma la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. A Sarno, alle 12, aveva votato appena il 35% (-18%); a Baronissi il 38,69% (-20%), a Capaccio il 39,07% (-18%) e a Nocera Superiore il 40,75% (-18%).

Il dato più alto di affluenza arriva dal comune di Ricigliano, comune che ha poco più di mille abitanti e nel quale ha votat il 64,29%. A Castelnuovo di Conza (510 abitanti), invece, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, alle 12 ha votato appena il 6,97% degli aventi diritto, un 6% in meno rispetto a cinque anni fa.