Piero De Luca: risultato straordinario del Pd a Salerno città "Tra i più alti d'Italia, frutto del lavoro intenso e incessante"

"Risultato straordinario del PD a Salerno città. Tra i piu alti d'Italia. Frutto del lavoro intenso ed incessante di tutti, amministratori, dirigenti e militanti sul territorio. Dobbiamo continuare in questa direzione, difendendo la nostra comunità dalle politiche disastrose del Governo e lavorando per rafforzare sempre più in futuro lo sviluppo economico, sociale, urbanistico, ambientale e turistico del capoluogo", a dirlo è l'onorevole Piero De Luca.