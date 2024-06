Sarno, manifesto funebre per il candidato sindaco sconfitto: c'è la denuncia Lo ha reso noto Giovanni Cocca attraverso i social

A Sarno la campagna elettorale è degenerata ad urne chiuse. Dopo il trionfo al primo turno di Francesco Squillante, candidato del centrosinistra, ignoti hanno "colpito" il suo sfidante Giovanni Cocca, dedicando un manifesto funebre al candidato del centrodestra. A denunciarlo via social è stato lo stesso Cocca, pubblicando anche il manifesto. "Visto che se ne sta parlando e troppo, voglio rassicurare tutti: sto meravigliosamente bene ed oggi mi godo un meritato riposo, festeggiando il mio cinquantesimo compleanno con la mia famiglia. Non mi è capitato nulla di particolarmente grave. Le elezioni si vincono e si perdono. Nulla più", il commento di Giovanni Cocca che, poi, ha aggiunto. "Ancora una volta sono andato sopra le liste. Ancora una volta chi ha vinto è andato sotto le sue liste. Però vince chi prende più voti in assoluto. Quindi buon lavoro al neo sindaco di Sarno! A quei buontemponi del manifesto funebre dico grazie: mi avete elevato a special guest star, come lo si fa con i personaggi importanti. Infine, sempre stima e rispetto alle famiglie Lanzetta e Falciano, professionisti di categoria, che hanno preso immediatamente le distanze ed esposto regolare denuncia. Ps. Per fortuna sono venuto bene nella foto", ha concluso con ironia Giovanni Cocca.