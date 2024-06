Autonomia differenziata, De Luca insiste: "Il Governo si fermi" Il monito del deputato salernitano del Pd

"In queste ore stiamo discutendo alla Camera la proposta di autonomia differenziata del Governo. È una proposta vergognosa, frutto di uno scambio politico scellerato con il premierato di FdI. Un patto di potere vergognoso, che renderà più debole l'intero Paese e che distruggerà il Mezzogiorno, provocando una vera e propria secessione economica e sociale. Stiamo dando battaglia in Parlamento. L'invito al Governo e alle forze di centro destra è a fermarsi subito. Bisogna ascoltare il segnale dei milioni di italiani che nelle urne alle europee hanno votato in maggioranza i partiti di opposizione nel Sud. Fermatevi. Fermatevi. Fermatevi". Così il capogruppo democratico nella commissione affari europei della Camera, Piero De Luca, intervenendo questa mattina a Coffee break su La7.