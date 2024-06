Debiti al Consorzio farmaceutico, l'ira di Celano contro il Comune "Esposizione tributaria per 11 milioni, ci chiediamo se siano stati controllati i bilanci"

"Il Comune era consapevole dell'esistenza di una perdita del Consorzio farmaceutico, e per motivi prudenziali avrebbe dovuto inserire in bilancio di previsione e nelle successive variazioni del bilancio di previsione la quota parte della perdita del del comune, circa 3 milioni di euro che invece non ha inserito". Così il coordinatore provinciale di Forza Italia - e consigliere di opposizione al Comune - Roberto Celano, a proposito della vicenda del consorzio.

In una conferenza stampa a palazzo di città l'esponente di minoranza ha posto l'attenzione sullaa situazione critica di bilancio.

"Ci sono debiti tributari per oltre 11 milioni di euro e sembrerebbe che ci siano ulteriori cartelle che siano arrivate nel 2023. Quindi c'è una situazione pesantissima del Consorzio farmaceutico che non può essere non attenzionato - incalza Celano -. Il Comune di Salerno ha l'obbligo del controllo e se non lo fa è corresponsabile di quanto sta accadendo, perché è Ente demandato al controllo sulle Partecipata".