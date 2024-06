Valiante: frasi choc del prof. Unisa Carmine Alfano: subito via "Si dimetta". La nota dell'Ateneo: "Nominata una commissione"

“Carmine Alfano si dimetta”. Così Gianfranco Valiante, già sindaco di Baronissi e Consigliere regionale, in riferimento alle frasi-choc del primario agli specializzandi in Chirurgia Plastica dell’Università di Salerno, raccolte da L’Espresso. “Bene ha fatto il Rettore Vincenzo Loia ad attivare una commissione di inchiesta – sottolinea Valiante – ma il professor Alfano non si nasconda dietro la goliardia e si dimetta. Gravissime – oltre alle offese sessiste - sono anche le presunte vessazioni cui il docente costringe gli specializzandi, comportamenti che sono inaccettabili in ambiente accademico. Un clima fatto di scarsa professionalità e abusi di potere che rappresenta un biglietto da visita inammissibile per un Ateneo e un'azienda ospedaliera prestigiose come quelle di Salerno. Mi auguro che si faccia immediata chiarezza sulla vicenda e che nel frattempo il direttore si autosospenda dall'incarico, a maggior ragione per uno come lui che si candida a ricoprire un ruolo nelle istituzioni democratiche. Le sue dichiarazioni non sono compatibili con la candidatura a sindaco di Torre Annunziata e di docente universitario. Oggi più che mai c'è bisogno di esempi positivi e non di degrado”.

Intanto l'Ateneo di Salerno sulla vicenda ha trasmesso la seguente nota: "In seguito alle notizie pubblicate in data 18 giugno 2024 dal settimanale “L’Espresso”, l’Università di Salerno ha provveduto a nominare (con D.R. Rep. n. 1516/2024 - Prot. n. 203387 del 19/06/2024) una Commissione incaricata di acquisire le informazioni utili alla verifica dei fatti riportati e di redigere una relazione istruttoria da sottoporre eventualmente anche al vaglio del Garante dei diritti degli studenti, istituito in Ateneo. Il suddetto Decreto di nomina e tutti gli atti che saranno prodotti dalla citata Commissione saranno inviati alle autorità competenti".