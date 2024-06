Autonomia differenziata, Bicchielli: De Luca ha il coraggio di parlare ancora? "Ha il coraggio di continuare con il suo monologo"

«Tutti possono legittimamente criticare una posizione politica tranne Vincenzo De Luca dopo i danni fatti al Mezzogiorno e alla Campania. Ora, non capisco come possa ancora parlare».

Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla camera dei deputati, membro della commissione difesa e antimafia dopo le parole pronunciate, nel corso della solita diretta Facebook, dal presidente della Regione Campania. «È giusto ricordare che con una delibera del 2019 la giunta regionale della Campania guidata da tal Vincenzo De Luca ( forse sarà un caso di omonimia) chiedeva l’applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e precisamente: “la Campania costituisce una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l’ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzare il ruolo nevralgico in ambito socio -economico, anche a beneficio dell’interesse della collettività nazionale” – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Ecco, alla luce di tutto ciò ci chiediamo: davvero ha il coraggio di continuare il suo solito, noioso e imbarazzante monologo? C’è un tempo per tutto e tutti. Il tempo di Vincenzo De Luca è giunto al termine».