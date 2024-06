Ballottaggio Nocera Superiore, è fuga dalle urne: crolla l'affluenza dei votanti I cittadini dovranno scegliere tra Enrico Bisogno e Gennaro D'Acunzi

L'astensionismo rischia di essere il primo partito anche nel ballottaggio di Nocera Superiore. La città dell'Agro Nocerino Sarnese è l'unico comune della provincia di Salerno in cui - oggi e domani - si vota per eleggere il nuovo sindaco (gli altri 46 sono stati eletti al primo turno). I cittadini dovranno scegliere tra Enrico Bisogno e Gennaro D'Acunzi. Lo scorso 10 giugno il primo si è attestato al 34,14%, mentre il secondo è arrivato al 47,32%. Bisogno, tuttavia, potrà contare anche sul sostegno di Rosario Danisi (7,53%) che ha effettuato un apparentamento, mentre Gaetano Montalbano (11,03%) ha lasciato libertà di scelta ai suoi elettori.

Per il momento, però, l'unico dato certo è legato alla fuga dalle urne. Alle 12 di oggi, infatti, erano pochissimi i nocerini che si erano recati alle urne. La percentuale comunicata dal Ministero dell'Interno è del 11,28%, 14 punti in meno rispetto al 25,71% del primo turno. Un crollo che accomuna un po' tutti i comuni coinvolti in questo secondo turno elettorale. In alcune città campane, infatti, la prima affluenza non ha superato nemmeno la soglia del 10%, un segnale preoccupante e su cui si dovrà riflettere a fondo.