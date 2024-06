Lavori sul Corso di Salerno, Santoro: "Rischio desertificazione" "Sospensione e riduzione delle tasse comunali"



Evitare il rischio desertificazione del commercio del Corso Vittorio Emanuele con la sospensione delle imposte comunali a risarcimento del crollo degli incassi a causa dei ritardi nella conclusione dei lavori ed evitare il medesimo rischio per la Movida di via Roma con il rilancio del Piano Movida da me proposto con riduzione del costo per occupare spazi all'aperto, un Piano Eventi Artistici per richiamare utenti in città; deterrenza al fenomeno dell'estorsione reiterato da parcheggiatori abusivi; Premialità e non penalizzazione per chi installa nuovi manufatti in linea con i regolamenti comunali.

Interventi del genere sono una necessità per tutelare migliaia di posti di lavoro, ormai si rischia un impoverimento totale della città e l'amministrazione comunale deve prenderne atto.

E' a rischio un'intera economia cittadina, c'è il rischio di tensione sociale a causa della perdita di forza lavoro che conseguirebbe dalla desertificazione del commercio in città, mi farò portavoce di questo tema e tutti gli attori istituzionali chiamati in causa dovranno prendersi le proprie responsabilità". A dirlo il consigliere comunale Dante Santoro.