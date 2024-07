Sicurezza, Vietri (FdI): nuovi innesti nella Polizia della provincia di Salerno "Ringrazio il Governo Meloni”

"Si rafforza con ulteriori 21 innesti il personale di Polizia in provincia di Salerno. Altre 15 unità sono state destinate dal Ministero dell’Interno alla Polizia di Frontiera, 3 alla Polizia Stradale, 1 al Sisco (Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo), 1 alla Polizia Ferroviaria, 1 alla Polizia Postale. Ringrazio il Governo Meloni ed in particolare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario di Stato Wanda Ferro per l’attenzione riservata ancora una volta al territorio salernitano”. Lo annuncia, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ecco perché il Governo Meloni, attraverso il Ministero dell’Interno, sta aumentando il numero delle Forze dell’ordine.

Sono, infatti, oltre 4.800, tra Poliziotti e Carabinieri, i nuovi operatori che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia. Di questi, ben 2562 sono Carabinieri che da poco hanno concluso il 142° corso formativo ed il primo ciclo del 143°, i quali stanno raggiungendo le sedi di destinazione che potranno cosi beneficiare di nuove e più giovani risorse. In particolare – aggiunge Vietri - soltanto nelle città metropolitane, oltre al rilevante incremento degli organici che si sono già registrati nel 2023 e nel primo semestre dell’anno, a partire dal mese di luglio vi sarà un consistente rafforzamento di oltre 800 carabinieri. Inoltre, nelle maggiori località turistiche è stato previsto per la stagione estiva un rinforzo di oltre 2.000 operatori tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Giovani donne e uomini in divisa che offriranno un importante contributo alla Nazione nella lotta contro ogni forma di illegalità". "Finalmente, grazie al lavoro di Fratelli d’Italia, la sicurezza è tornata ad essere una delle priorità nell’agenda politica nazionale", conclude Vietri.