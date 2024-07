Caso Coscioni, Bicchielli (NM): "Unisa prenda provvedimenti ora" "Necessario dare agli studenti un segnale importante"

«Enrico Coscioni non può continuare ad insegnare, né va del buon nome dell’Università di Salerno ed è necessario dare agli studenti un segnale importante in un momento cruciale per la loro formazione personale e professionale»: così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati in merito alla decisione del rettore Loia di non prendere provvedimenti in seguito al provvedimento di sospensione da presidente dell’Agenas. «L’Università degli Studi di Salerno non può restare indifferente a ciò, il rettore ha il diritto di intervenire e sospendere il professore Loia. Una questione di rispetto anche nei confronti degli studenti e colleghi docenti perché parliamo di gravi condotte professionali – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Coscioni resta innocente fino al terzo grado di giudizio ma nel frattempo è necessario mettere in campo ogni provvedimento utile».