Zes unica, Bichielli (Noi Moderati) accusa: "Opposizione infantile" Il deputato salernitano difende l'operato del Governo

«Il governo Meloni ha adottato misure importanti per potenziare l'efficacia delle ZES. L'intensità dell'aiuto concedibile è stata aumentata dal 45% al 60%, estendendo il beneficio a tutto il Mezzogiorno, superando il limite delle 8 precedenti aree designate. Inoltre, le risorse disponibili sono state incrementate fino a 1,8 miliardi di euro, garantendo un supporto concreto e sostanziale alle imprese». Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli nel corso del suo intervento in aula.

«E' necessario monitorare attentamente le restanti somme non ancora utilizzate per assicurare che siano impiegate in modo efficace e produttivo. È fondamentale evitare gli errori del passato, come avvenuto con il Superbonus, e garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate esclusivamente per creare sviluppo e benessere, non per generare consenso politico – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Non possiamo fare a meno di notare, con disappunto, l'atteggiamento dei banchi dell'opposizione. Coloro che ieri hanno richiesto questa informativa con urgenza sembrano oggi assenti, forse impegnati in attività ritenute più importanti delle Zes e del Mezzogiorno».

Per il deputato salernitano «questo comportamento conflittuale e polemico non giova alla risoluzione dei problemi e alla comprensione delle reali necessità dei cittadini. Apprezziamo la scelta del Ministro Fitto di chiarire immediatamente ogni possibile ambiguità, utilizzando la via parlamentare per riferire su questioni così importanti. Questa iniziativa sottolinea ancora una volta l'impegno del Ministro nei confronti del Parlamento e, in particolare, verso le questioni che riguardano il Sud del nostro Paese. È un segnale forte e chiaro della volontà di affrontare con serietà e trasparenza le problematiche legate allo sviluppo economico di queste aree. Come gruppo di Noi Moderati esprimiamo il nostro ringraziamento al Ministro per la celerità e l'attenzione dimostrata».