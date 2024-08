FdI, Vietri (FdI): "Con Governo Meloni nessun anziano viene lasciato solo" "In piazza per sostenere le riforme costituzionali"

“Fratelli d’Italia è in piazza per sostenere le riforme costituzionali del Governo Meloni, ma anche per spiegare ai cittadini uno dei provvedimenti che ci sta più a cuore, ossia quello dedicato agli anziani”. Lo ha dichiarato il deputato Imma Vietri (FdI) in occasione dell’iniziativa ‘Stiamo cambiando l’Italia’ organizzata da Fratelli d’Italia ieri a Baronissi e oggi a Scafati, in provincia di Salerno, per raccontare le importanti azioni che sta mettendo in campo l’Esecutivo. Presenti a Scafati anche il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il presidente provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore e il coordinatore cittadino Mario Santocchio insieme a dirigenti e militanti del partito. “L’obiettivo - ha spiegato Vietri - è garantire il diritto di continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e di semplificare e integrare le procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Sono previsti, quindi, un potenziamento dell’assistenza domiciliare, che sarà realizzata su misura del singolo, proprio per contrastare il fenomeno degli anziani bloccati negli ospedali perché non hanno la possibilità di essere assistiti adeguatamente a domicilio; ma anche incentivi per nuove forme di co-housing, maggiori tutele e aiuti per le situazioni di maggiore fragilità. Con la prestazione universale per la non autosufficienza, inoltre, che va ad accorpare tutti gli aiuti attualmente in vigore, si dà un importante contributo in termini economici a chi ha bisogno di un supporto socio-sanitario: da gennaio 2025 parte la sperimentazione biennale con l’erogazione di un assegno di assistenza, da spendere in contratti o servizi, del valore di 850 euro mensili, per gli anziani non autosufficienti (over 80) che si aggiunge ai 531,76 euro dell’assegno di accompagnamento, per un totale di 1381,76 euro mensili. Quello di assicurare a tutti i cittadini il diritto ad una vecchiaia serena è un impegno che il nostro partito ha assunto quando si è candidato a governare la Nazione. La terza età rappresenta il tessuto della nostra società, che non può essere trascurato e dimenticato. Nessuno, con il governo Meloni, sarà lasciato indietro” conclude Vietri.