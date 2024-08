Giuseppe Fabbricatore a Maiori con Vietri, Iannone e Gambino Continua la campagna “Stiamo cambiando l’Italia: le iniziative estive di Fratelli d’Italia”

Continua la campagna “Stiamo cambiando l’Italia: le iniziative estive di Fratelli d’Italia”, che coinvolge esponenti nazionali e locali del partito, nelle principali città e località turistiche della provincia di Salerno. Oggi all’appuntamento di Maiori, in Costiera Amalfitana, erano presenti il

presidente provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, l’on. Imma Vietri, il sen. Antonio Iannone e l’euro parlamentare Alberico Gambino. Hanno inoltre partecipato molti amministratori della Divina – tra cui il vicesindaco di Maiori, Salvatore Esposito, e il sindaco di Atrani, Michele Siravo –

dirigenti di partito, iscritti e simpatizzanti.

“Ai tantissimi turisti, agli abitanti del luogo e alle persone accorse dai paesi limitrofi che si sono avvicinate al gazebo di Fratelli d’Italia, allestito per l’occasione, abbiamo raccontato l’operato del Governo e le quattro grandi riforme finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini

burocratiche: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato; oltre al pacchetto di misure destinate alla terza età per oltre un miliardo di euro, che consentirà di aiutare le persone fragili e bisognose di assistenza. Ringrazio i ragazzi di Gioventù Nazionale che non fanno mai mancare la loro preziosa presenza”, ha dichiarato Giuseppe Fabbricatore.