Caccia, Iannone, (FDI): "Il Tar annulla la delibera regionale" Ancora una volta ad essere penalizzati dalla superficialità della Giunta regionale sono i cacciatori

“Nulla di nuovo, la solita messinscena deluchiana per tentare di dare le colpe delle sue scelte agli altri. È chiaro che il governatore campano non gradisce la caccia. E cosa fa? Fa in modo che la Regione Campania approvi e pubblichi il proprio Calendario Venatorio senza confrontarsi con le associazioni ambientaliste per i loro necessari pareri.

Ed ecco che, naturalmente, il Tar dispone l’annullamento della delibera regionale “Approvazione calendario venatorio”, per cui, così come previsto dalle normative vigenti, circa 39.000 cacciatori campani dovranno astenersi dall’attività venatoria almeno fino alla terza domenica di settembre. Ancora una volta ad essere penalizzati dalla superficialità della Giunta regionale sono i cacciatori e De Luca conferma così la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, , Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.