Michele Sarno si dimette da consigliere comunale di Salerno E' stato candidato sindaco di Fratelli d'Italia: entra Giordano. Il saluto di Fabbricatore

"Michele Sarno, nel rispetto di un accordo di turnazione, ha protocollato le sue dimissioni da consigliere comunale di Salerno, cedendo il testimone di una ‘staffetta’ politica, che premia l’impegno e le competenze di tutti, a Ciro Giordano quale primo dei non eletti e tesserato FdI. Gli auguro buon lavoro". Lo dichiara il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, a proposito delle dimissioni dall'assise cittadina dell'ex candidato sindaco.

"Una scelta consapevole e trasparente, quella di Sarno, già nota dalla scorsa campagna elettorale quando all’indomani del voto annunciò che a metà della consiliatura si sarebbe dimesso per lasciare spazio a chi lo succedeva. Ringrazio l’avvocato Sarno per il lavoro svolto come capogruppo in Consiglio comunale, sempre attento alle problematiche e alle esigenze dei cittadini. Continuerà come commissario di Fratelli d’Italia a Salerno per rilanciare ulteriormente il partito in vista delle prossime sfide elettorali, in primis le regionali. Fratelli d’Italia continua sulla scia della strada tracciata a suo tempo dal viceministro Edmondo Cirielli, quando ai tempi della Provincia di Salerno avvennero diverse turnazioni tra i consiglieri e gli assessori provinciali, come d’altronde avviene ancora oggi. Una linea chiara, leale e coerente quella di Fratelli d’Italia, che sottolinea la scelta credibile nel premiare il lavoro, la militanza ed i territori: elementi che risuonano imprescindibili per un partito che si conferma il primo del Paese con la leadership del premier Giorgia Meloni", conclude Fabbricatore.