Noi Moderati: "La zona Asi di Fisciano totalmente al buio" "Gli interventi di illuminazione con pannelli solari non hanno prodotto i risultati sperati"

La zona Asi di Fisciano totalmente al buio. A lanciare l’allarme il coordinamento di Noi Moderati Valle dell’Irno attraverso il referente territoriale Michele Merola e il coordinatore cittadino Avv. Francesco Brescia. “Ormai da tempo la zona Asi di Fisciano è al buio. Gli interventi di illuminazione con pannelli solari non hanno prodotto i risultati sperati, anzi. La strada principale è totalmente spenta mentre le secondarie

risultano adeguatamente illuminate. Diverse le sollecitazioni che ci sono giunte in tal senso dagli industriali e dai cittadini che chiedono un ritorno al passato: ripristinare l’impianto di illuminazione in quanto il tentativo dei pannelli solari risulta fallimentare”, hanno spiegato Merola e Brescia.