Sport, Vietri (FdI): "Governo investe 28,5 milioni per impianti della provincia" "Grande attenzione per giovani e famiglie”

"Il Governo Meloni investe 28,5 milioni di euro dei fondi del Pnrr per finanziare i progetti di rigenerazione degli impianti sportivi presentati da numerosi comuni della provincia di Salerno. Un ulteriore segnale di grande attenzione per il nostro territorio e soprattutto per i cittadini che praticano l’attività sportiva”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. I comuni interessati sono: Albanella (595 mila euro), Altavilla Silentina (700 mila euro), Amalfi (700 mila euro), Ascea (590 mila euro), Baronissi (700 mila euro), Buonabitacolo (693 mila euro), Campagna (4 milioni di euro), Casalbuono (686.694,34), Casaletto Spartano (629.774,00), Casalvelino (273.150,69), Castel San Giorgio (600 mila euro), Castelnuovo Cilento (628.596,11 euro)., Centola (400 mila euro), Colliano (269.999,99 euro), Corleto Monforte (699.900,00 euro), Eboli (700 mila euro), Felitto (700 mila euro), Laurino (700 mila euro), Laurito (531.472,10 euro), Maiori (595 mila euro), Mercato San Severino (169.996,37 euro), Moio della Civitella (616 mila euro), Montecorice (670.498,45 euro), Montecorvino Pugliano (350 mila euro), Montesano sulla Marcellana (700 mila euro), Nocera Inferiore (700 mila euro), Olevano sul Tusciano (81.043,69 euro), Oliveto Citra (675.176,77 euro), Palomonte (700 mila euro), Pellezzano (700 mila euro), Postiglione (616,417,34 euro), Prignano Cilento (675 mila euro), Roccadaspide (700 mila euro), Roccagloriosa (630 mila euro), Roscigno (464.923,49 euro), San Marzano sul Sarno (700 mila euro), Sant’Arsenio (676.699,78), Santa Marina (590 mila euro), Scafati (700 mila euro), Torchiara (630 mila euro), Vallo della Lucania (699.940 euro), Vietri sul Mare (700 mila euro). “Si tratta di investimenti concreti che consentiranno ai Comuni di poter svolgere interventi di riqualificazione che renderanno le loro strutture più moderne, accoglienti e sicure per le famiglie. D’altronde, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva (che il Governo Meloni lo scorso anno ha inserito in Costituzione) genera potenzialmente effetti benefici per tutti. Per i più giovani, infatti, ha un impatto positivo in termini di inclusione sociale, oltre a contribuire al loro sviluppo fisico e psico-motorio; per gli anziani, invece, tende a migliorarne il tenore di vita. E’ per questi motivi che, nel Pnrr, sono previsti interventi che, in varia misura, puntano a incentivare lo sport nella nostra Nazione” conclude Vietri.