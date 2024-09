Azione perde pezzi anche nel Salernitano: si dimette Gigi Casciello L'ex deputato ha lasciato la guida provinciale del partito di Carlo Calenda: "No al centrosinistra"

Prosegue la fuga da Azione dopo la scelta del partito di Carlo Calenda di sostenere il campo largo in occasione delle prossime Regionali. Agli addii di Carfagna, Versace, Costa e Gelmini, hanno fatto seguito le dimissioni di Gigi Casciello, già deputato di Forza Italia che a Salerno ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di coordinatore provinciale di Azione.

"Mi sono dimesso da segretario provinciale di Azione Salerno e dal Direttivo nazionale del partito di Calenda che lascio senza rimpianti", ha spiegato Casciello sui social. "Resto convinto si possa costruire un’area di centro moderata, liberale e popolare ma non sono disposto a farlo nel campo del centrosinistra e Azione è sempre più orientata (direi radicata) in quel campo. Non è per me, per quanto ho fatto e, mi si permetta, ho rappresentato con il mio impegno professionale e politico. Un ringraziamento è però d’obbligo alla comunità politica di Azione Salerno che ho avuto l’onore di guidare ma devo anche chiedere scusa a quanti ho chiesto (convincendoli) di aderire ad Azione assicurando che non si sarebbero ritrovati nel campo largo con il Pd, i 5Stelle e altri…I fatti stanno dimostrando che mi ero sbagliato", conclude Casciello.