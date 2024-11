Piero De Luca (Pd): "Ferrante chiarisca su tagli all'A/V Sa-Rc" Affondo del deputato dem: "Fitto ha in mente di tagliare altre risorse Pnrr"

“Le dichiarazioni del sottosegretario Ferrante, oggi in visita a Salerno, ci lasciano stupiti. Secondo quanto appreso da notizie di stampa, infatti, il Ministro Fitto avrebbe in mente di operare altri tagli al Pnrr tra cui alcuni lotti dell'Alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria. Ferrante parla di “massima attenzione del Governo al territorio salernitano” ma di fatto, lo stesso Governo è pronto a tagliare i fondi per infrastrutture strategiche. Questa sarebbe l’attenzione al territorio? Ferrante chiarisca immediatamente anziché fare visite che altrimenti sarebbero solo propaganda”, conclude Piero De Luca.