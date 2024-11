Vassallo, Piero De Luca, positiva svolta sull'omicidio,ora si vada fino in fondo "Il barbaro omicidio ha scosso le coscienze di tutti"

"Il barbaro omicidio di Angelo Vassallo ha scosso le coscienze di tutti e rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro Paese. È una notizia estremamente positiva la svolta nelle indagini dopo 14 anni. Angelo Vassallo è stato un Sindaco amato ed apprezzato, che ha pagato con la vita il proprio impegno politico appassionato, onesto e trasparente sul territorio.

Il pensiero va ai suoi familiari, che senza mai arrendersi hanno continuato a chiedere verità e giustizia. Ora si vada fino in fondo per fare piena luce sull'accaduto, individuando tutti i responsabili di questa vicenda drammatica ed inquietante". Così in una nota l'On. Piero De Luca.