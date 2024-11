Pa, Zangrillo da Salerno: "Affrontare al meglio le sfide del settore" L'intervento al congresso nazionale di FLP

Si è tenuto oggi, al congresso nazionale di FLP, il dialogo tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e il segretario generale di FLP, Marco Carlomagno. Tanti i temi affrontati nel confronto: dalla necessità che la pubblica amministrazione sia attrattiva per i giovani, all’importanza della formazione, dalla flessibilità del lavoro nella pa alla digitalizzazione.



“La Pubblica amministrazione è motore essenziale del Paese. Viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni e stiamo lavorando per consentire a questa organizzazione di essere sempre al passo con i tempi e di affrontare al meglio le grandi sfide che ci attendono - ha detto il ministro Zangrillo -. Formazione, innovazione, digitalizzazione, flessibilità, valorizzazione del merito e continuità contrattuale sono alcune parole chiave del nostro impegno, che vede al centro i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Grazie alla Federazione Lavoratori Pubblici per l'invito al congresso di Salerno, una preziosa occasione di confronto sul ruolo strategico della Pubblica amministrazione per lo sviluppo e la crescita dell'Italia”.

Punti che hanno trovato d’accordo anche Marco Carlomagno che, in chiusura di dialogo, ha affermato: "Chiediamo al ministro di promuovere un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacalli che prosegua il percorso avviato in materia di continuità e tempestività dei rinnovi contrattuali, di superare anche gradualmente i tetti di produttività, bloccati al 2016, al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi e ii merito , e di detassare il salario accessorio in analogia con il privato”.