De Luca sulle dimissioni Cascone. "Le scemenze non mi interessano" "Io parlo solo dei problemi"

"Io parlo solo dei problemi. Le scemenze non mi interessano". Con queste parole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - in visita all'Ospedale G.Da Procida di Salerno, per un sopralluogo all'area cantieristica - ha risposto ai giornalisti in merito alla scelta del consigliere regionale della Campania, Luca Cascone, coinvolto in una inchiesta della procura salernitana, che ha rimesso - nella giornata di ieri - la delega alle Infrastrutture della Mobilità allo stesso governatore.