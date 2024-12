Gelo in alcune scuole elementari, Dante Santoro: "Vergognoso" "Urge ripristinare standard di dignità minima"

Il Consigliere Comunale di Salerno Dante Santoro interviene sulla notizia del freddo in alcune scuole elementari della città di Salerno, segnalazioni di disservizi ai riscaldamenti arrivano da alcuni plessi a Torrione, Rione Petrosino e zona Carmine.

Dante Santoro promette battaglia in Consiglio Comunale: " Abbiamo avuto notizia che nostri piccoli sono al freddo in più d'una delle scuole elementari della Città di Salerno, la cosa è di una gravità inaudita e mi attiverò in prima persona perchè finisca questa situazione vergognosa. Urge ripristinare standard di dignità minima per le scuole della nostrà città, è assurdo che le famiglie accompagni i propri figli a scuola rischiando di doverli farli ammalare al freddo e al gelo. Con il nostro fiato sul collo saremo martellanti finchè non si risolva al più presto questa problematica."