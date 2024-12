Regionali, Vietri (FdI): "Cirielli è il profilo giusto per la Campania" "La Regione Campania merita una svolta radicale"

"La Regione Campania merita una svolta radicale dopo i dieci anni fallimentari dell'amministrazione De Luca. La scelta del candidato governatore spetta, ovviamente, ai leader nazionali del centrodestra. Ritengo che il nome migliore su cui puntare sia quello del Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale On. Edmondo Cirielli". Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri in vista delle elezioni regionali. "L'On. Cirielli è il profilo giusto per rappresentare una seria e credibile alternativa a De Luca e al centrosinistra. Per risollevare la Campania ci vuole, infatti, una persona che abbia un curriculum fatto oltre che di successi politici ed elettorali anche di esperienze amministrative. E l'On. Cirielli - che è stato eletto più volte deputato, presidente della Provincia di Salerno e anche consigliere regionale - incarna perfettamente questo identikit. Tra l'altro anche Generale dell'Arma dei Carabinieri e, in una regione come la Campania, sarebbe un bel segnale per la legalità. Attorno al suo nome si sta registrando un grande entusiasmo in tutto il partito campano con la nascita di numerosi comitati a sostegno della sua candidatura. Siamo pronti per liberare la Campania" conclude Vietri.