Bilotti, l'appello: "C'è bisogno di azioni concrete per la pace" "Il tema deve essere al centro dell’agenda politica nazionale"

“La pace si costruisce e bisogna essere costruttori di pace concretamente”. Lo dice la senatrice salernitana del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, a margine dell’iniziativa ‘La pace è assenza di violenza’, organizzata da Impatto Ecosostenibile - Zero Waste Campania in provincia di Salerno. “Abbiamo bisogno di una visione chiara, di azioni concrete e di investimenti reali – sottolinea - servono politiche che mettano al centro l’educazione, l’integrazione e il sostegno alle comunità più fragili, sia dentro che fuori i nostri confini”. “Come opposizione – assicura Bilotti - continueremo a vigilare e a proporre soluzioni che riportino la pace e la giustizia al centro dell’agenda politica nazionale”. Nel ringraziare gli organizzatori dell’iniziativa cui erano presenti tanti giovani, la senatrice Bilotti evidenzia che, nel 2025, “dobbiamo continuare a costruire reti di solidarietà, a coltivare il dialogo e a sostenere iniziative come questa, che fanno da faro in un mondo spesso buio. La pace non è un sogno irraggiungibile, ma un viaggio condiviso che possiamo percorrere insieme”.