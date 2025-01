Iannone: tra castello Arechi e biblioteca la Provincia penalizza il capoluogo "Una narcosi istituzionale e sociale che non si può tollerare perché mortifica il passato"

“E’ da oltre 1 anno che il Castello Arechi non è fruibile. Da quando è stato cessato il rapporto con “Il Castello di Marco De Simone” a fine 2023 la storia del simbolo di Salerno e’ diventata una triste storia di declino: non esistono più servizi aggiuntivi come bar e ristorazione, la biglietteria elettronica funziona male, l’Ente Provincia ha perso un anno di canone dell’eventuale gestore con due bandi andati a vuoto per campestre condizioni previste ed un danno di immagine per la città di Salerno che vede i suoi turisti privati di una fruibilità effettiva". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del Collegio Salernitano.

"In estate è stato completamente chiuso con la scusa dell’incendio e da settembre è aperto solo pro forma nello stupore di quanti vi si recano trovando tutto nell’incuria e lasciato all’approssimazione. Ai tempi in cui governavamo la Provincia di Salerno - continua Iannone - ne avevamo fatto un riferimento culturale per la Città Capoluogo e l’intero territorio provinciale addirittura erigendolo a sede di rappresentanza della Provincia tanto da riceverci anche il Presidente della Repubblica che ebbe la possibilità di ammirare le vestigia di una Grande storia simbolo dell’Identita’ salernitana.

Avevamo un Castello Arechi ed una Biblioteca Provinciale perfettamente efficienti e cuore pulsante di un sistema culturale di grande interesse per studenti ed operatori e venivamo definiti dai deluchiani nemici di Salerno, oggi che la gestione PD di una Provincia, anche decapitata da gravi vicende giudiziarie, ha distrutto tutto questo non sentiamo levarsi un fiato. Una narcosi istituzionale e sociale che non si può tollerare perché mortifica il passato, il presente e il futuro di Salerno".