Scuole al freddo e cumuli di spazzatura all'ingresso: l'attacco di Forza Italia "L’Amministrazione comunale di Salerno è chiaramente allo sbando"

"L’Amministrazione comunale di Salerno è chiaramente allo sbando. La disastrosa situazione finanziaria non consente, ormai, neppure di assicurare servizi minimi

essenziali. Tale condizione è palese anche per la gestione degli Istituti scolastici, laddove in taluni casi gli allievi sono costretti a stare in classe senza riscaldamento.

È evidente la negligenza assoluta dell’Amministrazione che dimostra di ignorare le priorità a cui dovrebbe essere deputato il governo cittadino.

All’ingresso secondario dell’Istituto comprensivo di Giovi Piegolelle utilizzato, anche negli orari pomeridiani, dai giovanissimi allievi per fruire della palestra,

stazionano cumuli di rifiuti di ogni genere che denotano uno stato di degrado intollerabile. Si auspica che chi di competenza si attivi nell’immediato per ripristinare condizioni di decenza negli Istituti della città ed in particolare nell’Istituto di Giovi Piegolelle, per consentire anche ai piccoli allievi salernitani di frequentare la scuola in condizioni di decenza". A dirlo in una nota il Capogruppo di Forza Italia Salerno Roberto Celano.