Forza Italia Giovani Salerno: nuovi coordinatori cittadini "Le festività il momento giusto per fare un bilancio di questo intensissimo 2024"



“Le festività natalizie sono state, in Forza Italia ed in Forza Italia Giovani, l’occasione per riunirsi e per brindare insieme con le persone con le quale condividiamo grandi passioni e grandi ideali, ma anche il momento giusto per fare un bilancio di questo intensissimo 2024 prospettando i nuovi appuntamenti ai quali saremo chiamati nel 2025 che è appena iniziato.



Nell’ottica di un radicamento ancora più marcato ed esteso su tutto il territorio provinciale ho perciò individuato, in collaborazione con il direttivo provinciale di Forza Italia Giovani ed in particolare con il coordinatore dell’Area Agro Nocerino Sarnese, Francesco Pio De Stefano,alcuni nuovi coordinatori cittadini:



1. Martina Manzo, coordinatrice di Salerno città

2. Carmine Ingino, coordinatore di Baronissi

3. Salvatore Ruggiero, coordinatore di San Valentino Torio

4. Francesco Manzo, coordinatore di San Marzano sul Sarno

5. Ugo Ranucci, coordinatore di Nocera Inferiore

6. Mattia Catalano, coordinatore di Pagani

7. Gerardo Montella, coordinatore di Angri

8. Vincenzo Russo, coordinatore di Bracigliano

9. Francesco Salsano, coordinatore di Nocera Superiore



Le nomine di questo Natale rappresentano la conclusione di un anno di lavoro, nel quale i giovani attivisti di comuni strategici per il nostro territorio hanno dato brillantemente il proprio contributo permettendoci di raggiungere traguardi ambiziosi in termini di attività ed anche in termini elettorali.



La promessa per il 2025 sarà invece una fra tutte: quella di vedere finalmente Forza Italia alla guida della Regione Campania, e se oggi possiamo ambire a tanto è soprattutto grazie alla guida sapiente e motivante del nostro coordinatore regionale, capo della delegazione di FI al Parlamento Europeo, l’Onorevole Fulvio Martusciello.

Ci ha consigliato scarpe comode, perché il cammino sarà lungo ma siamo abbastanza certi che saremo all’altezza del percorso indicatoci!”



È la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani in Campania e coordinatore provinciale di Salerno.