Regionali e terzo mandato, Maraio (PSI): "Siamo con Vincenzo De Luca" Il segretario nazionale dei Socialisti: ma sono certo che un'intesa nel centrosinistra si troverà

"Per quanto ci riguarda, ripartire da Vincenzo De Luca è l'altra coordinata che dobbiamo avere in testa". Così il segretario nazionale del Partito socialista italiano, Enzo Maraio, a margine dell'intitolazione della sala riunioni della federazione del Psi a Salerno a Gennaro Mucciolo, storico esponente socialista del territorio.

"Oggi, c'è un ricorso in Corte costituzionale e credo che sia giusto che la Consulta si pronunci e decida su questa situazione. Noi, nel frattempo, dobbiamo fare da pontieri per alimentare un dialogo che va portato avanti e che ci deve portare a non concedere la vittoria al centrodestra, che in questo momento in Regione Campania potrebbe vincere soltanto con un miracolo al contrario - le parole dell'esponente del Garofano -. Come socialisti vorremmo che il Partito democratico risolvesse i problemi al suo interno e non li scaricasse sulla coalizione, questo sarebbe necessario".

Nel frattempo, il partito riparte dalle certezze: "Stiamo lavorando già alla composizione di una lista forte e staremo all'interno del centrosinistra. Abbiamo candidature autorevoli, ripartiamo da Andrea Volpe, consigliere regionale uscente".

Maraio non esclude che alla fine un'intesa si troverà: "La politica è l'arte della mediazione e anche l'arte dell'impossibile. Credo che il senso di responsabilità dovrà travolgere tutti. Dovremo essere tutti pronti a dialogare". La vicinanza del Psi a De Luca, per Maraio, "non è una questione di stare a favore o meno di una persona, è una questione politica. Sono con De Luca quando denuncia che questo è un Paese nel quale c'è molta confusione normativa e c'è una disparità' di trattamento tra Regione e Regione. Per noi - conclude - si puo' ripartire da Vincenzo De Luca, siamo con lui. Allo stesso tempo, in più riprese, ho espresso un giudizio molto positivo sull'approccio che Elly Schlein sta tenendo a livello nazionale per tenere unita la coalizione. Quel 'testardamente unitari' lo sta concretamente portando avanti in tutte le regioni".