De Luca: "Bersani? Gli consiglio un grappino la sera, si sta rinco...." L'affondo al vetriolo del governatore verso l'ex ministro che sollecitava un'intesa col Pd

"Bersani? Io gli consiglio di farsi un grappino la sera e di andarsene a dormire la sera, perché si sta rinco...". E' l'espressione al vetriolo con la quale il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto alla richiesta di un commento da parte dei giornalisti sulle parole dell'ex ministro.

Bersani aveva sollecitato il governatore a trovare un'intesa col Partito Democratico sul nome del successore e rinunciare così alla battaglia del terzo mandato.

Non si è fatta attendere la replica feroce di De Luca, intenzionato a far valere fino in fondo le proprie prerogative per sottoporsi al giudizio degli elettori della Campania.