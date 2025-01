De Magistris a Salerno: "Alle regionali non sarò spettatore" L'ex sindaco di Napoli parla anche di terzo mandato e autonomia differenziata

"Vedremo che succede ad aprile, ma sicuramente non saro' spettatore a queste regionali, anche perche' con l'idea che stiamo maturando a Napoli di una potenziale candidatura a sindaco, e' importante creare un rapporto significativo con chi ritiene di candidarsi a presidente della Regione". A dirlo e' l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della presentazione a Salerno del suo libro 'Poteri occulti' (Fazi Editore). "Il terzo mandato - afferma l'ex pm di Catanzaro - ha rotto il campo largo per ora. Il campo largo, in Campania, e' saltato perche' se dovesse prefigurarsi la candidatura di De Luca e, poi, del centrosinistra e del centrodestra, abbiamo quantomeno tre candidati potenzialmente forti. Certo, adesso, c'e' da aspettare la Corte costituzionale ed e' una variabile significativa per vedere quale sara' il campo, se il camposanto politico, che e' quello che si e' consumato il 2 novembre con l'entrata in campo di De Luca, o torna a essere il campo largo o larghetto o il campo aperto". Ai cronisti che gli chiedono se vede i presupposti per allargare la coalizione, de Magistris risponde: "Voglio vedere che succede dopo aprile. Personalmente, sono favorevole se il campo si allarga e se le decisioni vengono prese nei territori e non a Roma". Quanto all'autonomia differenziata, l'ex primo cittadino sostiene che questa potrebbe essere anche un "terreno di convergenze e di alleanze". "Per esempio - riconosce - ho apprezzato che De Luca ha cambiato posizione sull'autonomia differenziata. Ricordo che, all'inizio, quando ero sindaco e ci confrontavamo, io sono sempre stato contro e lui aveva posizioni diverse. Vedo che adesso fa un'iniziativa sulla pace a Napoli e ho apprezzato anche questo. Cioe' - chiarisce - io non e' che cambio linea, ho una posizione coerente. Quando vedo che persone si spostano su posizioni che condivido, apprezzo. Ho detto che con De Luca non si puo' mai prefigurare un'alleanza. Si puo' dire mai alleati, ma non piu' nemici. Che per chi ricopre incarichi istituzionali prosegue - e' importante pensare che non hai un nemico e puoi cooperare sul piano istituzionale".