Salerno, Iannone: "Sul nuovo Ruggi di coreano c'è solo la propaganda di De Luca" "La realtà dice che l'attuale ospedale è un disastro"

“Le consuete balle di De Luca in campagna elettorale trovano proprio l’apoteosi. De Luca dimentica quanto tempo si è perso per un appalto che, a sua detta, doveva essere completato più di diciotto mesi fa. Secondo quanto aveva detto il nuovo ospedale doveva essere già in costruzione, vede tempi coreani ma di coreano (Corea del Nord) c’è solo la propaganda". Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. "In tutto questo, mentre si parla di ciò che sarà, la realtà dice che l’attuale Ruggi è un disastro con malati che non trovano adeguate risposte ed operatori che lavorano in condizioni vergognose per le mancate soluzioni organizzative di manager e primari elettorali”.